In Puglia, il 4 ottobre su 3.486 tamponi processati sono stati rilevati 151 casi positivi al coronavirus: 97 in provincia di Bari, 21 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota. "Il picco di oggi - spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce - è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo dell'autorità sanitaria. Si tratta, quindi, di casi di contatti familiari e comunitari"