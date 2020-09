Ancora maltempo in Italia: pioggia, temporali e neve

Non si fermano le perturbazioni che si stanno abbattendo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in diverse regioni. Un militare della Guardia Costiera risulta disperso in mare dopo aver tentato di salvare due bagnanti a Milazzo, in Sicilia

Non si ferma l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Oltre mille gli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco nelle ultime ore. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Un militare della Guardia Costiera risulta disperso in mare dopo aver tentato di salvare due bagnanti a Milazzo, in Sicilia (LE PREVISIONI METEO).

L'ondata di maltempo sull'Italia Il maltempo imperversa sulla Penisola da venerdì, quando si è registrata la prima neve in diverse regioni. Una tromba d'aria si è poi abbattuta su Salerno (FOTO) e a Rosignano, nel Livornese, provocando quattro feriti. Danni anche in Lombardia, nelle province di Varese e Como. A Roma forti raffiche di vento, mentre una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli.