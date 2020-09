Le previsioni meteo del weekend dal 26 al 27 settembre

L’autunno arriva in tutta la penisola con venti forti, mari agitati e temperature in forte ribasso, specialmente al Sud dove sono previsti ulteriori nubifragi su Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Peggiorano le condizioni anche in Sicilia

Nel weekend tra il 26 e 27 settembre al Nord arriva un leggero miglioramento a Ovest con ampie schiarite, mentre variabilità e residui fenomeni sono previsti al Nord Est e sulle Alpi confinali. Già domenica, però, temperature in calo: peggiora dal pomeriggio sull'Emilia Romagna orientale, Veneto orientale e Friuli con piogge. Situazione simile al Centro colpito da un forte peggioramento con nubifragi che dalla Sardegna si portano velocemente verso tutte le regioni. Al Sud nubifragi su Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, maltempo anche in Sicilia (LE PREVISIONI - IL MALTEMPO IN ITALIA).

Le previsioni di sabato 26 settembre Il tempo al Nord

Al Nord è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto sul Triveneto con qualche pioggia, più consistente sul Friuli Venezia Giulia. Arrivano anche le prime nevicate sui confini alpini sotto i mille metri, mentre sarà soleggiato altrove. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno compresi tra 16 e 21°C, freddo di notte. Il tempo al Centro Al Centro il tempo risulterà più instabile su Sardegna, Lazio, Maremma e localmente sul Molise dove sono previste piogge. Altrove, invece, il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso. I valori massimi non supereranno i 22°C. Il tempo al Sud Già da sabato sarà piuttosto instabile con rovesci e temporali su Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Piovaschi e schiarite in Basilicata, molte nubi e piogge deboli sparse in Puglia. Di giorno non si andrà oltre i 22°C, tra le città più fredde c'è Potenza con 15°C.