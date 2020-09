Maltempo, allerta arancione in 7 regioni, gialla su resto di Italia

Per la giornata di venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna. Allerta gialla su gran parte del Paese

Da Nord a Sud Italia, è allarme maltempo. Per la giornata di venerdì 25 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta arancione su alcuni settori di Lombardia, sul bacino montano del Tagliamento e del Torre in Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e sulla parte nord-occidentale della Sardegna. Allerta gialla su gran parte del Paese. Scuole chiuse a Napoli, Orbetello e Livorno ( LE PREVISIONI ).

Venti di burrasca e raffiche

Dalle prime ore di questa mattina sono segnalati venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, in estensione a Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, e anche su Calabria e Sicilia. Mareggiate sulle coste esposte. Le temperature saranno in netto calo a partire dal Nord con ritorno della neve sulle Alpi sui 1100-1500 metri. Il maltempo durerà per tutto il fine settimana.