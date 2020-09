Meteo, le previsioni di venerdì 25 settembre

Dall'Atlantico arriva una perturbazione e con essa precipitazioni intense in gran parte del Nord Italia, ma anche sul versante tirrenico del Centro, al Sud in Campania e nel Nord della Sardegna. Cielo nuvoloso e temperature ancora da fine estate, invece, nel resto del Mezzogiorno

Una forte perturbazione atlantica porterà un venerdì di pioggia in gran parte del Nord Italia, ma anche sul versante tirrenico del Centro e al Sud in Campania. In generale un cielo velato la farà invece da padrone nel resto del Mezzogiorno (LE PREVISIONI).