Maltempo, nel Lazio domenica allerta arancione per temporali

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per temporali a Roma e su parte del Lazio dal mattino di domani, domenica 27 settembre, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono infatti “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni - si legge in una nota - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Interessate in particolare le zone dei Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. (LE PREVISIONI METEO - METEO A ROMA)