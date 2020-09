Maltempo, diramata un'allerta gialla a Palermo

L'avviso di rischio idrogeologico e idraulico per temporali è in vigore fino alle 24 di domani. Sempre per la giornata di domani vengono segnalati venti di burrasca e pertanto le ville e i giardini comunali resteranno chiusi

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali da oggi fino alle 24 di domani a Palermo. Sempre per la giornata di domani vengono segnalati venti di burrasca e pertanto le ville e i giardini comunali resteranno chiusi. (MALTEMPO - GLI AGGIORNAMENTI - VIDEO)

Chiuso un tratto della Statale 113

Oggi a causa di forti raffiche di vento e per garantire la massima sicurezza alla circolazione, è stata chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 "Settentrionale Sicula" tra i chilometri 85.9 e 90 in località Calavà, nel comune di Gioiosa Marea in provincia di Messina. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della circolazione e le deviazioni del traffico sulla viabilità locale.