Covid, sale percentuale positivi su nuovi casi testati: 3,3%. I DATI

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 27 settembre, la percentuale è del 2% se si considerano tutti i tamponi fatti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.766 nuovi casi, un centinaio in meno rispetto al giorno precedente. Ma sono in calo anche i test fatti: 87.714 contro 104.387. Le vittime sono 17, stesso numero di ieri; 7 in più le persone in terapia intensiva. Campania e Lombardia le regioni col maggior incremento giornaliero di contagiati