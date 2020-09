6/22 ©Ansa

In Piemonte, sono più di cento (107) per il secondo giorno consecutivo i contagi registrati dall'Unità di crisi regionale, che segnala anche un decesso e 60 guariti. Il bilancio dall'inizio dell'emergenza è dunque di 4.160 decessi e 34.906 contagi. In aumento anche i ricoverati, dieci in terapia intensiva (+1) e 164 non in terapia intensiva