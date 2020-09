Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19

8/21 ©Getty

Sono 76 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Veneto, per un totale di 24.809 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Vi è una vittima in più rispetto al 12 settembre, per un totale di 2.142 decessi (tra ospedali e case di riposo). Salgono le persone attualmente positive, 2.967 e così anche le persone in isolamento domiciliare, 7.332