Coronavirus, il bollettino del 13 settembre

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 287.753. Le vittime, in totale, sono 35.610, con 7 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 443, per un totale di 213.634. I ricoverati con sintomi sono 2.042 (+92). Sono invece 36.280 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 9.818.118, in aumento di 72.143 rispetto al 12 settembre. I casi testati sono finora 5.924.322 , al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino, si legge che la Regione Calabria comunica che dei 14 positivi di oggi, due sono migranti. La Regione Emilia Romagna invece comunica il seguente ricalcolo: sono stati eliminati due casi in quanto giudicati non casi Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: il numero corretto è 33.361. La Regione Sicilia comunica poi che dei 61 positivi di oggi, tre sono migranti (1 a Siracusa e 2 a Ragusa). La Regione Sardegna, infine, comunica che il numero totale dei ricoverati non in terapia intensiva è stato aggiornato con i dati reperiti in data odierna dal P.O. San Francesco di Nuoro.