Ancora attenzione alta per i viaggi all’estero. L’emergenza coronavirus non ancora conclusa ha portato il Dpcm del 7 settembre 2020 a mantenere regole specifiche per chi intende uscire dall’Italia a seconda delle diverse categorie di Paesi, classificati in base al rischio

Coronavirus, da oggi il nuovo Dpcm: tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio