3/25 ©Fotogramma

Particolarmente colpita la zona Nord della città e, come riporta su Facebook Fabio Galesi, assessore del municipio 8, in particolare la zona di Quarto Oggiaro dove il vento ha scoperchiato il tetto della Rsa Mater Fidelis di via Arsia

Maltempo in Piemonte: grandine ad Asti e pioggia a Torino