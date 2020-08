Maltempo in Piemonte: grandine ad Asti, pioggia a Torino

Ad Asti, in corso Alessandria, un albero è caduto e ha intrappolato un uomo all'interno di un'auto. È stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarlo dal mezzo: le sue condizioni non sono gravi

Vento, pioggia e grandine hanno creato diverse criticità ad Asti. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per i tanti allagamenti e cadute di rami e alberi. Allagamenti soprattutto in zona nord della città, via Cavour, piazza del Palio, corso Gramsci, corso Torino, corso Alessandria dove un albero caduto ha intrappolato un uomo all'interno di un'auto. È stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarlo dal mezzo: le sue condizioni non sono gravi. Anche sul cavalcavia Giolitti un albero è caduto sulla sede stradale provocando code e qualche disagio.

Pioggia a Torino

Invece, ieri a Torino sono caduti 40 millimetri di pioggia in un'ora. La misurazione è stata fatta nella stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ai Giardini Reali. In 12 ore la stazione di Cesara (Vco)., sulle colline che circondano il lago d'Orta, ha registrato 87 millimetri di pioggia, nello stesso intervallo di tempo il Monte Carza, sopra Cannobio 104 millimetri.