Maltempo, violento nubifragio a Torino: strade allagate

Un nubifragio si è abbattuto oggi su Torino dove, così come per tre quarti del Piemonte, è in vigore un'avviso di allerta meteo di livello giallo per temporali. La pioggia è stata accompagnata da forti raffiche di vento (LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). Segnalazioni di allagamenti sono arrivate da corso Ferrucci e, nel centro storico, da via Stampatori. Altre segnalazioni sono arrivate per la caduta di alberi: in largo Berardi, in zona Vanchiglia, un albero è piombato sulla carreggiata ed è finito contro un'automobile. Un altro albero è caduto in corso Novara, nella zona di Barriera di Milano.

La situazione nel resto del Piemonte

Forti temporali si sono abbattuti anche sulle zone alpine della provincia di Torino, sul Cuneese e sull'estremo nord del Piemonte ai confini con la Svizzera. Nel Verbano, la pioggia ha provocato una colata di fango che ha raggiunto la statale 34 del lago Maggiore. La strada al momento è chiusa. Secondo le prime informazioni non risultano persone coinvolte. Sul posto i soccorritori con vigili del fuoco, forze dell'ordine e uomini degli Aib. La frana si è verificata nel comune di Oggebbio (Verbano-Cusio-Ossola) dopo un violento acquazzone.