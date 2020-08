Maltempo in Piemonte, allerta meteo arancione nel nord della regione

Oggi, invece, è in vigore un'allerta meteo di livello giallo per temporali su tutta la regione escluso il sud

Sale al livello arancione l'allerta meteo proclamata ieri per temporali nel nord del Piemonte, in particolare nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

La fase più acuta dell'ondata temporalesca è prevista per domani, a causa della "forte convergenza dei venti", spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi, invece, è in vigore un'allerta meteo di livello giallo per temporali su tutta la regione escluso il sud, dove non sono previste piogge abbondanti. Altrove, rovesci e temporali potranno trasformarsi in locali nubifragi, con forti raffiche di vento e grandinate.

Previsti oltre 200 millimetri di pioggia

Tra oggi e domani potrebbero cadere fino a oltre 200 millimetri di pioggia. È l'avviso di Smi (Societa' Meteorologica Italiana) secondo cui "si tratta di eventi in grado di provocare allagamenti e danni". Dapprima ci saranno tempeste di vento e grandinate, domani venti meno forti ma precipitazioni più abbondanti. Anche sulle alte valli Chisone e Susa "sono attesi piogge rovesci a tratti intensi- prosegue Smi - in grado di provocare locali dissesti". Temporali forti sono previsti anche nel Torinese e nell'alto Monferrato.

Nubifragio a Torino

Intanto un nubifragio si è abbattuto oggi su Torino. La pioggia è stata accompagnata da forti raffiche di vento. Il forte temporale è stato meno intenso e più breve rispetto a quello del 17 agosto scorso quando in un'ora la stazione meteo di Arpa in via della Consolata aveva registrato 78 mm di pioggia. Segnalazioni di allagamenti sono arrivate da corso Ferrucci e, nel centro storico, da via Stampatori. Forti temporali si sono abbattuti anche sulle zone alpine della provincia di Torino, sul Cuneese e sull'estremo nord del Piemonte ai confini con la Svizzera.