Particolarmente colpito il centro storico della città, con diverse vetture danneggiate. L'ondata di maltempo non interessa solo il Piemonte, ma tutto il Nord Italia. In particolare, per sabato 29 agosto, è stata emanata un'allerta arancione in alcuni settori della Lombardia, del Veneto, dello stesso Piemonte, della Liguria e della Provincia di Bolzano