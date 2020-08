Maltempo al Nord, nubifragio a Torino e grandinata a Verona

Nel capoluogo piemontese anche forti raffiche di vento e auto danneggiate dalla caduta di alberi. Nella città veneta nuovi allagamenti dopo quelli di domenica scorsa. Disagi sulla statale del lago Maggiore. Per domani è allerta arancione in alcuni settori di Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e nel Bolzanino

Ultimo fine settimana di agosto caratterizzato dal maltempo nel Nord Italia ( LE PREVISIONI ). Alcune città come Torino e Verona sono già state investite da precipitazioni nel pomeriggio di oggi. E per domani è allerta arancione sulla Provincia autonoma di Bolzano e su alcune aree di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, su parte di Emilia-Romagna e Toscana e sui settori rimanenti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

Piemonte, nubifragio a Torino e disagi su statale Lago Maggiore

leggi anche

Maltempo, violento nubifragio a Torino: strade allagate

Un nubifragio si è abbattuto oggi sul centro storico di Torino e in altre zone della città. La pioggia è stata accompagnata da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alcuni alberi: danneggiate diverse auto. Non c'è, al momento, notizia di allagamenti, almeno per quel riguarda il centro cittadino. Alcune a Sempre in Piemonte, la pioggia ha provocato una colata di fango che ha raggiunto la statale 34 del lago Maggiore. La strada è stata momentaneamente chiusa. Secondo le prime informazioni non risultano persone coinvolte. Sul posto i soccorritori con vigili del fuoco, forze dell'ordine e uomini degli Aib. La frana si è verificata nel comune di Oggebbio (Verbano-Cusio-Ossola) dopo un violento acquazzone. Poco distante i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare una fuga di gas causata da una conduttura che è stata danneggiata.