Le previsioni meteo del weekend dal 29 al 30 agosto

Le previsioni di sabato 29 agosto

Sabato tempo instabile con forti temporali in graduale attenuazione dalla serata al Nordovest. Nubifragi tra le Alpi e le Prealpi con rovesci intensi a Nord del Po. Pioggia anche in media Toscana. In Liguria Arpal ha emanato l'allerta per pioggia e temporali che insisterà soprattutto sul centro-levante della regione. Nella zona l'allerta sarà gialla fino alle 6 di sabato dalla mezzanotte di venerdì, poi arancione dalle 6 alle 18, e di nuovo gialla dalle 18 alla mezzanotte. Temperature in calo nel Settentrione con massime tra i 24°C e i 28°C. Nettamente diversa la situazione al Centro e al Sud dove resiste il bel tempo grazie all'anticiclone che garantisce cielo sereno e soleggiato. Restano ancora alte le temperature con massime fino ai 38 e i 39°C.