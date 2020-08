Meteo, le previsioni di domenica 30 agosto

La perturbazione che sta interessando il nostro Paese porta ancora tempo instabile al Nord e su alcune regioni del Centro. In particolare, attesi temporali sull’area settentrionale, in Toscana, in Sardegna e su parte del Lazio. Prolungata l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia e Liguria. Prosegue l’estate, invece, al Sud: caldo inteso e sole quasi ovunque ancora per qualche giorno

Ancora piogge a tratti al Nord e su alcune regioni del Centro, piena estate - con sole e caldo intenso - al Sud. Sono queste le previsioni per domenica 30 agosto. La perturbazione che sta interessando il nostro Paese porta tempo instabile soprattutto sull’area settentrionale, in Toscana, in Sardegna e su parte del Lazio, con rovesci e temporali anche di forte intensità. Nei prossimi giorni, poi, le piogge si sposteranno anche su altre zone del Centro e su parte del Sud ( LE PREVISIONI ).

Per la giornata di domenica sono stati diramati alcuni stati di allerta. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica per temporali, con codice “arancione” , su gran parte della regione. Dopo il maltempo di queste ore, si prevedono ancora piogge intense: interessata nella prima parte della giornata soprattutto la zona montana e pedemontana, più tardi anche altre zone. Allerta prolungata anche in Liguria: l'agenzia regionale Arpal ha fatto sapere che sarà “arancione” nel centro e nel levante della regione fino alle 11 di domenica, sarà poi “gialla” fino alle 13; nel ponente, invece, l’allerta “arancione” è fino alle 8.

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà una domenica di grande instabilità atmosferica. Previsti rovesci e temporali che interesseranno gran parte delle regioni, sopratutto nel corso della mattinata. In pianura è atteso un miglioramento nelle ore serali. Temperature in lieve diminuzione: di giorno attesi valori tra 20 e 31 gradi (più alti in Emilia). A Milano possibili temporali, con meteo in miglioramento verso sera. Termometro tra i 18 e i 21 gradi. Temporali anche a Torino, con temperature tra 16 e 23 gradi.

Le previsioni al Centro

Meteo in peggioramento al Centro. Acquazzoni e temporali sono attesi soprattutto in Toscana, Lazio centro-settentrionale, Marche e - dalla tarda serata - in Sardegna. Bel tempo, invece, sul resto delle regioni. Temperature in diminuzione, con massime tra 26 e 32. A Roma possibili temporali a metà mattinata, con temperature tra 23 e 30 gradi. Brutto tempo in mattinata anche a Firenze, dove il termometro oscillerà tra 18 e 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Domenica estiva al Sud, dove prosegue il caldo intenso e il bel tempo. Clima afoso soprattutto in Puglia, mentre in Campania e Molise i cieli potrebbero essere più nuvolosi. Temperature in ulteriore lieve rialzo, con massime tra 33 e 37 gradi. Nel Foggiano il termometro toccherà anche i 40. Sole e caldo a Napoli, con temperature tra 22 e 33 gradi. Meteo simile a Palermo, dove i gradi saranno tra 26 e 35.