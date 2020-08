Coronavirus, saltato incontro discoteche-governo su contagi

Non si è svolto il vertice in programma tra l'associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il sindacato Silb si dice disposto a ritirare il ricorso se "ci sarà un impegno serio per aiutare economicamente tutte quelle discoteche che non hanno più riaperto dal 23 febbraio"

È saltato l'incontro previsto martedì 18 agosto tra il Silb-Filp, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla questione discoteche e coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) dopo la nuova ordinanza ministeriale che dispone la chiusura dei locali. Il presidente del Silb Filp, Maurizio Pasca, lo ha confermato all'Ansa, spiegando che "ci siamo riuniti in videoconferenza e il ministro ci ha detto che il tavolo riprenderà dopo che il Tar del Lazio avrà deciso sul nostro ricorso". All'incontro era presente anche Stefano Bonaccini, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni.

Pasca: "Con impegno serio del Governo ritiriamo il ricorso" approfondimento Discoteche, Silb Fipe presenta ricorso al Tar contro la chiusura "Il Governo si è dimenticato di questo settore - ha dichiarato ancora all'Ansa il presidente Silb Filp Pasca - ma abbiamo detto al ministro Patuanelli che se da parte sua ci sarà un impegno serio per aiutare economicamente tutte quelle discoteche che non hanno più riaperto dal 23 febbraio, siamo disposti a ritirare il ricorso al Tar". Pasca ha poi aggiunto: "Stiamo parlando della stragrande maggioranza dei locali, mentre il tavolo riguardava solo i danni e le perdite d'incasso subite da chi ha riaperto dopo il 13 giugno e ora è stato costretto a richiudere, ovvero il 20% delle discoteche".