Coronavirus, ipotesi per i trasporti: parafiati su treni e bus. FOTO

Divisori in plexiglass ai lati delle sedute tra i passeggeri sui bus extraurbani e sui treni regionali e mascherine per tutti i passeggeri. Sono queste alcune delle idee contenute dell’appello lanciato dalle Regioni al governo per un test dei trasporti a settembre, che punta a deroghe al Dpcm per scongiurare il caos della mobilità in vista del rientro a scuola e della ripresa delle attività, quando altri 10 milioni di persone si rimetteranno in moto tra studenti, professori e famiglie

