Strage discoteca Corinaldo, oggi la sentenza per la banda dello spray

A poco più di un anno e sette mesi dai tragici fatti di Corinaldo, oggi ad Ancona è atteso il primo verdetto per la strage avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Erano lì in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, ma si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Prevista la sentenza in rito abbreviato del gup Paola Moscaroli per la cosiddetta "banda dello spray". Sei gli imputati, poco più che 20enni, originari della Bassa Modenese. Sono accusati di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali, rapine e furti con strappo (DALLA TRAGEDIA AGLI ARRESTI).

Le richieste dei pm leggi anche Corinaldo: difese, nessuno ha usato spray per uccidere I pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai hanno chiesto pene che vanno dai 16 ai 18 anni di carcere, considerando la riduzione di un terzo per il rito: ritengono gli imputati responsabili degli spruzzi di spray urticante, finalizzati a creare scompiglio e favorire i furti, che generarono il fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. Una condotta, per l'accusa, all'origine della tragedia: all'uscita di sicurezza n.3 dove si era accalcato il grosso della folla, una balaustra arrugginita cedette e le persone che vi si erano appoggiate caddero, una sull'altra, da circa 1,5 mt d'altezza, schiacciandosi a vicenda. Persero la vita i giovani Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi e la 39enne Eleonora Girolimini, che aveva accompagnato la figlia all'esibizione in dj set del suo idolo Sfera Ebbasta (LE VITTIME - IL VIDEO DEL CROLLO DELLA BALAUSTRA - LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI RAGAZZI SOPRAVVISSUTI).

La svolta nelle indagini approfondimento Strage di Corinaldo un anno fa, il giorno del ricordo In giudizio sono circa una settantina le parti civili: tra loro famigliari delle vittime, feriti, loro congiunti, e la Regione. Il 7 agosto 2019 è arrivata la svolta nelle indagini con il blitz dei carabinieri e l'arresto dei giovani presunti componenti della "banda dello spray" considerati dagli investigatori specializzata nei raid furtivi ai danni di giovanissimi in locali e altri luoghi d'assembramento (in Italia e all'estero). Gli imputati sostengono invece che a Corinaldo entrarono in azione tre bande 'rivali' e negano l'accusa associativa e di aver spruzzato spray urticante. L'unica posizione definita al momento è quella del 65enne modenese Andrea Balugani, il ricettatore della "banda", che si trova ai domiciliari: ha patteggiatouna condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione con una multa di 2.000 euro