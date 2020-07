16/24 ©Ansa

Il 12 dicembre, quindi a quattro giorni dalla morte dei ragazzi a Corinaldo, torna libero il ragazzo di 17 anni sospettato di aver usato lo spray urticante in discoteca. Il giovane risultava coinvolto, oltre che per i fatti avvenuti nel locale, per un’altra vicenda legata alla droga. Il giorno dopo la calca nella discoteca, infatti, il ragazzo era stato trovato in un appartamento in un residence di Senigallia con 200 grammi di cocaina e hashish: era accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti