Torino, 30enne uccide i genitori a coltellate durante una lite. FOTO

La morte della coppia, secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri, risalirebbe al pomeriggio di ieri. Tra genitori e figlio sarebbe nato un litigio, al culmine del quale il 30enne li ha accoltellati. Nell'abitazione sequestrati otto coltelli da cucina. Dopo il delitto, l’uomo è rimasto qualche ora in casa per poi iniziare a vagare a bordo dell'auto della madre. I carabinieri lo hanno rintracciato intorno alle 23.30 di ieri sera, sporco di sangue e in stato confusionale. È stato sottoposto a fermo