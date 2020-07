Zanardi, nuovo intervento chirurgico di cinque ore

Il campione paralimpico ed ex pilota rimane ricoverato sotto sedazione in terapia intensiva. Le sue condizioni restano stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e gravi sotto il profilo neurologico

Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella giornata del 6 luglio. Dopo l'operazione, durata circa 5 ore, l'ex pilota è stato nuovamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dove resta sedato e ventilato meccanicamente: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata. Il paziente viene valutato quotidianamente dai professionisti che lo hanno in cura e sulla base di questo, anche in accordo con la famiglia Zanardi, l'Aou Senese comunica che il prossimo bollettino verrà diramato non appena ci saranno significative variazioni del quadro clinico dell'atleta.