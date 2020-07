Meteo, forte maltempo a Ferrara: danni e alberi caduti. FOTO

3/5 ©Ansa

Anche in provincia di Bologna, nella pianura in direzione del Ferrarese, ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco, in particolare per alberi e rami caduti. Altri episodi simili ad Altedo, Baricella, San Pietro in Casale, Budrio. A Crevalcore una parte di un albero è finita sopra un tetto mentre a Castel Maggiore si è registrata la rottura di una tubatura con allagamento della strada

Spiagge, turismo in calo a causa di maltempo e coronavirus. LE FOTO