Partenza della stagione estiva in salita a giugno, soprattutto per via della pandemia e delle perturbazioni meteo. Il Sindacato Italiano Balneari parla di un inizio "in ritardo e con la concentrazione delle presenze nei fine settimana". Le presenze, rispetto allo stesso periodo del 2019, sono in calo in tutte le regioni. Particolarmente colpita la Sardegna (-80%), ma anche Lazio e Molise (-75%)