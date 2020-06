Vacanze 2020, è camper mania: Italia meta prescelta

La soluzione è tra le più sicure in termini di distanziamento sociale e libertà di movimento. Quadruplicato il traffico degli utenti sul sito di Yescapa, leader del camper-sharing tra privati. E in Sardegna due giovani noleggiano i leggendari Westfalia per un giro insolito dell'isola

Il trend dell’estate 2020 è il turismo itinerante e in movimento. La vacanza su 4 ruote conquista gli italiani che, numerosi, opteranno per un viaggio in camper. La scelta di fare vacanze nella natura e all'insegna del “distanziamento sociale” è al momento la preferita. E non solo per i circa 180mila camperisti italiani. Sono in molti ad aver puntato, per i prossimi mesi, su una vacanza “en plein air”, libera da vincoli di caparre, disdette dell’ultimo minuto e incognite legate ai trasporti alle prese con le restrizioni anti-Covid.

Grande domanda di camper-sharing tra privati

Quadruplicato il traffico degli utenti sul sito di Yescapa, tra i leader del camper-sharing tra privati. Nelle prime due settimane di giugno si è raggiunto il record storico: le prenotazioni confermate in Europa sono a +200% rispetto allo stesso periodo del 2019 e in Italia si è registrato un aumento del 120% con oltre 2.000 richieste nel mese di giugno. Aumenti importanti anche per Indie Campers: a maggio le prenotazioni sulla piattaforma sono aumentate di sei volte rispetto al mese precedente e nel 77% dei casi hanno riguardato itinerari all'interno della propria nazione.