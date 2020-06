Il parco divertimenti, durante il weekend del 13 e 14 giugno, è stato il primo a riaprire nuovamente i cancelli. Gli ingressi resteranno contingentati durante l’estate, con un limite giornaliero fissato a 10mila persone. Mascherine obbligatorie in tutti gli spazi, anche all’aperto, e il distanziamento fisico rimarranno in vigore fino a nuovo ordine, così come l’obbligo di prenotazione online per gli ingressi