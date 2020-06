Nella zona metropolitana si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Granaglione è stata evacuata una donna che risiedeva in una casa troppo esposta ai detriti che scendevano in basso, mentre una frana ha bloccato residenti e persone che transitavano in auto sulla Sp 55