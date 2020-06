Il maltempo non dà tregua al nostro Paese, una serie di perturbazioni sta portando piogge e temporali da Nord a Sud. La situazione non cambierà neanche nel fine settimana. Sabato e soprattutto domenica sono attesi violenti temporali al Nord, sul resto del Paese assisteremo ad un miglioramento ma sempre in un contesto variabile

La perturbazione che nelle ultime ore ha portato piogge e grandine su molte regioni italiane (GUARDA LE FOTO) sta lasciando velocemente il nostro Paese. Ma un’altra è già alle porte e pronta ad entrare in azione con un nuovo carico di pioggia. Nel fine settimana tutto il Nord sarà interessato dal maltempo, soprattutto nella giornata di domenica.

Allerta per temporali a Milano

Allerta meteo per temporali sulla provincia di Milano. Il Comune attiverà il Centro Operativo per monitorare Seveso e Lambro e saranno allertate le squadre di Polizia locale e Protezione civile per l’eventuale attivazione del piano di emergenza.

Le previsioni di sabato 6 giugno

Al Nord mattinata piuttosto soleggiata, salvo instabilità sul Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio è in arrivo una nuova perturbazione temporalesca che interesserà in una prima fase le Alpi le Prealpi e le pianure a nord del Po. Massime comprese tra 22 e 28 gradi. Al Centro la giornata sarà contraddistinta da condizioni di tempo buono con ancora addensamenti in Appennino e alta Toscana- Il clima sarà più caldo con valori massimi compresi tra 23 e 26 gradi. Al Sud tempo più nuvoloso e occasionalmente piovoso sulle coste tirreniche di Calabria e sulla Sicilia orientale. Nuvoloso anche sul Salento, bel tempo altrove. Massime comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni di domenica 7 giugno

Al Nord tempo in rapido e forte peggioramento con piogge, rovesci e temporali. Non escluse nuove grandinate e locali nubifragi. Temperature in netto calo. Al Centro il tempo peggiorerà sulla Toscana settentrionale, nubi in aumento anche sul Lazio ma con scarsa possibilità di pioggia. Soleggiato sull’area adriatica. Temperature senza variazioni con valori piuttosto alti e punte di 26-28 gradi. Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti sui rilievi ma senza piogge. Torna il caldo estivo sulla Puglia e nelle zone interne della Sicilia con punte di 30 gradi.