No ai prodotti chimici per sanificare i capi di abbigliamento, sì al calore del "vapore secco". E poi disinfezione delle mani in entrata e in uscita per i clienti e utilizzo dei guanti forniti dall'esercente e della mascherina. Ecco le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità contenute nel focus sui negozi di abbigliamento