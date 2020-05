7/23 ©Fotogramma

Una scelta che non riguarda solo le comunità islamiche italiane: anche altri Paesi hanno deciso di tenere in vigore le chiusure per contrastare la diffusione di Covid-19. Dalla Turchia a Gerusalemme, le moschee verranno riaperte solo dopo Eid al-Fitr. Stessa decisione in Cisgiordania, Indonesia, Egitto, Libano, Malesia e Iran