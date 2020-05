Coronavirus, bozza dl: dal 3 giugno spostamenti tra Regioni con limiti

Nuova bozza del decreto sulle prossime novità per la fase 2 dell’emergenza. Dal 3 giugno saranno consentiti spostamenti tra Regioni, ma con limiti legati al grado di contagi tra le zone interessate. Se non si rispettano i parametri di sicurezza, si potrà sospendere le attività commerciali: per violazioni previsto stop da 5 a 30 giorni

Bozza dl: attività sospesa se non rispetta sicurezza approfondimento Coronavirus, le linee guida per la riapertura dei parrucchieri. FOTO Nella stessa bozza si parla di riaperture di attività, specificando che "il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida" sulle riaperture "che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Nel documento si fa presente anche che "salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa" da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".