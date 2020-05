Coronavirus, Fase 2: 21 indicatori per valutare riapertura attività

Basandosi sull’andamento della curva epidemica in relazione a questi parametri, il ministero della Salute e le Regioni potranno decidere se procedere a ulteriori allentamenti o se ritornare a misure di lockdown e zone rosse

Come stabilito dal decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, in vista delle nuove riaperture di attività commerciali annunciate per il 18 maggio dovranno essere tenuti sotto controllo ben 21 indicatori, tra cui alcuni opzionali. Si va dal numero di tamponi effettuati al grado di saturazione delle terapie intensive, passando per il valore dell’indice di contagiosità (R0) e il numero di accessi al Pronto Soccorso (PS). Basandosi sull’andamento della curva epidemica in relazione a questi parametri, il ministero della Salute e le Regioni potranno decidere se procedere a ulteriori allentamenti o se ritornare a misure di lockdown e zone rosse.

Un'apposita "cabina di regia", che coinvolgerà le Regioni e l'Istituto Superiore di Sanità, si occuperà di raccogliere le informazioni necessarie per fornire una classificazione aggiornata del rischio di una trasmissione "non controllata e non gestibile del coronavirus Sars-CoV-2" per ciascuna Regione. Il ministero della Salute assicura che questo controllo sarà effettuato "almeno settimanalmente".

I macro criteri da monitorare I macro criteri da monitorare nel corso della fase 2 saranno tre: • Capacità di monitoraggio • Capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti • Tenuta dei servizi sanitari Alcuni indicatori che dovranno essere tenuti sotto controllo saranno il numero dei casi sintomatici e la percentuale di tamponi positivi. Inoltre, dovrà essere monitorato anche il numero dei nuovi focolai e quello degli accessi al Pronto Soccorso.