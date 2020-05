I nuovi dati della protezione civile: il numero di persone complessivamente risultate positive arriva a 205.463, con un aumento di 1872 casi. I decessi totali sono 27.967 (285 in più di ieri), mentre i guariti sono 75.945 (4.693 in più rispetto a ieri). Sono stati eseguiti 68.456 tamponi in più, per un totale di 1979.217. Anche in Lombardia +598 casi: in totale sono 75.732 con 11.048 tamponi eseguiti. Ieri c'erano stati 786 nuovi casi con 14.472 tamponi. In calo anche i decessi che sono in totale 13.772 con un aumento di 93, mentre ieri c'era stato un aumento di 104. Oggi Conte in Parlamento si è difeso: "Mai agito in solitaria, sempre in piena legalità". Ma Renzi lo avverte: "Basta paternalismo populista, altrimenti non saremo al suo fianco". Salvini all'attacco del governo: "Trattate gli italiani come un popolo di bambini". "Il premier vuole i pieni poteri", accusa Meloni.



Gli aggiornamenti

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la Cei ricuce strappo: collaborazione leale con governo.

Ma è tensione invece tra l'esecutivo e la Regione Calabria: "Ritiri l'ordinanza o scatta la diffida".

L'Istituto Superiore di Sanità conferma il calo della curva ma chiarisce: l'immunità di gregge è ancora molto lontana

Da uno studio cinese una speranza per la diagnosi: tutti i malati di Covid sviluppano anticorpi. Confermata l'importanza dei test sierologici

Oggi terminano le conferenze stampa della protezione civile, ha annunciato Borrelli

Scontro governo-Regioni. Boccia a Santelli: ritiri ordinanza o diffida

Sono oltre 230mila i morti nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University