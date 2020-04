Coronavirus Lombardia, il 'decalogo' di Fontana per visite ad anziani

Il presidente della Regione Attilio Fontana, in vista dell’allentamento delle misure restrittive in vigore dal 4 maggio, che prevede tra l'altro la possibilità di fare visita ai propri cari, ha presentato un decalogo di buone pratiche per limitare i rischi. "Certamente dal 4 maggio sarà bello tornare a visitare i nostri cari, ma come sapete, continua ad essere fondamentale l'attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani. Per questo abbiamo messo a punto un decalogo che può aiutarci ad agire per il meglio", scrive su Facebook Fontana, pubblicando l'elenco dei comportamenti da seguire 'se vai dai nonni'.

Le raccomandazioni della Regione