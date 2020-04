Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, “non è più tollerabile” che il presidente del Consiglio “venga a informare per ultimo il Parlamento delle sue decisioni insindacabili”. Secondo il deputato della Lega Claudio Borghi Conte è “diversamente sincero” e anche per Forza Italia, come ha detto il deputato Roberto Occhiuto, “la pazienza è finita come quella degli italiani”. Sono state queste le prime reazioni dell’opposizione di centrodestra all’informativa di Giuseppe Conte alla Camera, a cui segue quella in Senato. Un discorso di oltre un’ora nel quale il premier ha rivendicato di programmare la “fase 2” dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE) sulla base di “indicazioni scientifiche” e ha risposto alle critiche di opposizione e Regioni.

Meloni (FdI): “Conte vuole i pieni poteri”

“Dopo tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza non c’è più ragione di continuare con questi metodi, a meno che il governo non intenda utilizzare questa emergenza per accrescere la sua visibilità personale”, ha proseguito Meloni prendendo la parola alla Camera dopo il discorso di Conte, aggiungendo che “questo non è un reality show”. “Lei - ha proseguito rivolgendosi direttamente al capo del governo - ci sta chiedendo di approvare una legge che dice che Giuseppe Conte ha i pieni poteri. Mi ricordo quando disse a Salvini che la sua concezione di pieni poteri la spaventava: ora però li chiede lei, ma non ha mai chiesto le elezioni” (IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE - LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO).

Borghi (Lega): “La reputazione italiana è azzerata”

A replicare al premier è stato anche il deputato leghista Borghi. “Si muore anche di fame e fallimenti - ha detto -. In questi casi una sola cosa doveva essere fatta: inondare l’Italia di liquidità a fondo perduto, sostenere le aziende, pagare stipendi e cancellare le tasse”. Borghi ha criticato anche le scelte del governo a livello europeo: “Da ‘Mes no, Eurobond sì’, si è passati a ‘Eurobond no, Mes sì perché lo vuole la Spagna’, cosa tra l'altro non vera. Si dice allora che c’è il Recovery Fund, peccato che l’idea sia francese. Le bugie di Conte e Gualtieri stanno diventando casi di studio, la nostra reputazione è azzerata. Per riaprire i negozi ci servono i soldi, e quelli arrivano non dal Mes ma dalla Bce”.

Occhiuto (Fi): “Nostre proposte mai prese in considerazione”

Attraverso il deputato Occhiuto, invece, Forza Italia rivendica di fronte a Conte di avergli “offerto la nostra collaborazione istituzionale ripetutamente, ma lei ha risposto a questa collaborazione fregandosene del Parlamento e delle istituzioni”. Secondo Occhiuto “nulla di quanto proposto da noi è stato preso in considerazione”: “Potevamo fare come è stato fatto a Genova, potevamo ridurre la pressione fiscale, mettere da parte il codice appalti e i controlli ossessivi: potevamo ripartire ma voi avete perso l’occasione”, ha concluso il deputato forzista.