Google Meet, il servizio Premium per videochiamate gratis per tutti

Nelle prossime settimane Google renderà disponibile gratuitamente a tutti gli utenti Meet, il servizio premium di videochiamate e videoconferenze che attualmente rientra nella G Suite, originariamente pensato come strumento per le aziende e le scuole. L’annuncio arriva direttamente dal colosso di Mountain View che ha dedicato alla novità un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, dove spiega agli utenti come utilizzare gratuitamente il servizio, che nel mese in corso sta crescendo di ben 3 milioni di utenti al giorno. Dalle prossime settimane la versione gratuita di Google Meet verrà rilasciata gradualmente in tutti i Paesi del mondo.

L’annuncio di Google

“Oggi stiamo realizzando Google Meet, il nostro prodotto di videoconferenza premium, gratuito per tutti, con disponibilità nelle prossime settimane”, annuncia Big G nella nota. “Abbiamo investito anni nel rendere Meet una soluzione di videoconferenza sicura e affidabile che è considerata sicura da scuole, governi e imprese di tutto il mondo e negli ultimi mesi abbiamo accelerato il rilascio delle funzionalità più richieste per renderlo ancora più utile”, sottolinea il colosso di Mountain View che rassicura più volte gli utenti riguardo l’affidabilità e la sicurezza del servizio di videochiamate. “Meet è progettato, costruito e gestito per essere sicuro su larga scala”.

Come utilizzare gratuitamente Google Meet

Per registrarsi gratuitamente al servizio di videochiamate premium di Google basterà disporre di un indirizzo e-mail, tramite il quale sarà possibile creare il proprio account non appena la funziona verrà rilasciata nel proprio Paese. Tutti gli utenti, come spiegato nel dettaglio da Big G, potranno usufruire di buona parte delle funzionalità attualmente disponibili per i clienti aziendali, come la possibilità di pianificare e condividere di avere accesso ai sottotitoli in tempo reale e di aggiungere layout personalizzati.

Google Meet, boom di nuovi utenti: 3 milioni al giorno

In questo periodo di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19, proprio come la maggior parte delle app di videochiamate più popolari, anche Google Meet ha registrato un boom di nuovi iscritti. Sul proprio blog ufficiale l’azienda fa sapere che il servizio nel mese in corso sta crescendo di ben 3 milioni di utenti al giorno e che il numero complessivo di utenti ha superato quota 100 milioni.

“Con questa crescita derivano grandi responsabilità. La privacy e la sicurezza sono fondamentali. Offriamo una vasta gamma di controlli host come la possibilità di ammettere o negare l'accesso a una riunione e, se necessario, silenziare o rimuovere partecipanti. Inoltre, non consentiamo agli utenti anonimi di partecipare alle riunioni create da singoli account”, ribadisce Google.