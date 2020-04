WhatsApp: su iOS debuttano le videochiamate fino a 8 partecipanti

Dopo un periodo di test sulle versioni beta dell’app, le videochiamate di gruppo fino a massimo 8 partecipanti debuttano ufficialmente su WhatsApp per iOS. La novità, svelata nelle scorse settimane dal sito specializzato WABetaInfo nelle stringhe di codice delle versioni beta dell’app Android e iOs, e confermata dalla stessa Facebook negli scorsi giorni, è attualmente disponibile nell’ultimo aggiornamento che porta l'app alla release 2.20.50 sull'App Store di Apple.

L’ampliamento del numero di partecipanti riguarda sia le videochiamate che le chiamate vocali e presto dovrebbe essere distribuito tramite un aggiornamento dedicato anche sulla versione Android di WhatsApp. L’update che raddoppia il numero di utenti che possono prendere parte alle videochiamate di gruppo porta con sé anche dei miglioramenti negli elementi visivi per gli utenti iOS 13 tra i quali cui l’aggiornamento del menu delle azioni per i messaggi.

Come effettuare una videochiamata con 8 utenti

Per poter videochiamare più di quattro utenti è necessario che tutti i partecipanti abbiano scaricato la versione aggiornata dell’applicazione per iOS. Dopo aver effettuato il download, come spiega l’azienda nella pagina ufficiale dedicata alla FAQ, aggiornata al nuovo limite di partecipanti, per effettuare una videochiamata da una chat di gruppo basta recarsi sul gruppo desiderato, premere il pulsante dedicato alla chiamata di gruppo e selezionare gli utenti che si intende contattare. Se invece si intende avviare una videochiamata direttamente dalla schermata Chiamata, è necessario selezionare il tasto dedicato “Nuova chiamata di gruppo” consultabile alla voce “Nuova chiamata” e cercare e selezionare i contatti desiderati.

La scelta di WhatsApp, dal 2014 di proprietà di Facebook è in linea con le mosse adottate da diversi competitors del settore che per far fronte alla maggior richiesta da parte dell'utenza hanno provveduto a migliorare i propri servizi di videochiamate, che in questo periodo di emergenza coronavirus sono tra gli strumenti più utilizzati dalla popolazione di tutto il mondo per tenersi in contatto con amici e famigliari.