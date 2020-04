WhatsApp e videochiamate di gruppo: presto nuovo limite partecipanti

Presto su WhatsApp potrebbe essere esteso il limite dei partecipanti alle videochiamate di gruppo.

Le videochiamate sono tra gli strumenti tecnologici più utilizzati dagli utenti per tenersi in contatto con amici e famigliari soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, in cui a una buona parte della popolazione mondiale è richiesto di stare confinata all’interno delle proprie case. Sulla scia delle scelte adottate da diversi colossi del settore, che nelle ultime settimane hanno provveduto a migliorare i propri servizi di videochiamate, come Google Due, anche l’app di messaggistica di proprietà di Facebook sarebbe al lavoro sulla possibilità di estendere il numero massimo di utenti che possono partecipare a una videochiamata, alzando il limite che ora è di quattro partecipanti.

Verrà rilasciato un aggiornamento dedicato

La novità, svelata in anteprima dal sito specializzato WABetaInfo nelle stringhe di codice delle ultime versioni beta dell’app Android (2.20.128) e iOs (2.20.50.23) potrebbe essere distribuita nei prossimi giorni tramite un aggiornamento dedicato.

Nonostante non ci siano ad ora conferme ufficiali a riguardo, in rete si vocifera che verrà introdotta la possibilità di includere 5 e più partecipanti. Si tratta di una scelta simile a quella adottata da Google Duo che a fine marzo ha aumentato il numero di partecipanti alle videochiamate da 8 a 12 persone.

Crescita chiamate di gruppo del 1000%

Stando ai dati aggiornati al mese scorso e resi pubblici da Facebook, in un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, in Italia, dall’inizio della pandemia, le chiamate di gruppo su Messenger e WhatsApp sono aumentate, in termini di tempo, di oltre il 1.000%.

Nelle penisola è stato registrato un +70% del tempo trascorso dagli italiani sulle diverse app dell'ecosistema Facebook.

I picchi di traffico registrati della app dell’ecosistema Facebook, come intuibile, sono correlati all’emergenza sanitaria e all’emissione di misure restrittive che limitano gli spostamenti della popolazione.

“A livello globale, la crescita d'uso causata dal Covid-19 non ha precedenti in tutto il settore, stiamo riscontrando nuovi record di utilizzo quasi ogni giorno”, avevano riferito Alex Schultz e Jay Parikh, due vicepresidenti del colosso di Menlo Park.