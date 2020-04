WhatsApp e limiti alla funzione di inoltro: catene ridotte del 70%

Le limitazioni sull’inoltro dei messaggi, introdotte su WhatsApp per cercare di arginare la diffusione delle fake news a tema coronavirus, stanno funzionando come previsto. Come riporta TechCrunch, la popolare app di messaggistica, che dal 2014 fa parte del colosso guidato da Mark Zuckerberg, ha annunciato di aver rilevato una riduzione del 70% dei messaggi inoltrati su WhatsApp nelle settimane successive all'introduzione della nuova misura di restrizione.

La scelta di limitare la possibilità di inoltrare messaggi "virali” è solo uno degli ultimi provvedimenti adottati da Facebook per cercare di ostacolare la diffusione di false informazioni legate alla pandemia di Covid-19 e ha come unico scopo quello di rallentare la velocità con cui le notizie circolano su WhatsApp.

L’annuncio di WhatsApp

"Come Whatsapp ci siamo impegnati a fare la nostra parte per affrontare il tema dei messaggi virali. Di recente abbiamo introdotto un limite alla condivisione di messaggi altamente inoltrati ad una sola chat. Da quando è stata implementata questa misura, abbiamo riportato una riduzione del 70% del numero di messaggi inoltrati tramite Whatsapp. Questa modifica sta contribuendo a mantenere le conversazioni personali e private”, spiega l’azienda in una nota.

“Da quando Covid-19 è stata dichiarata un'emergenza globale per la salute pubblica, lo scorso gennaio, abbiamo lavorato per consentire alle persone di venire in contatto con informazioni certe e verificate, provenienti solo da fonti certificate e da sanitari esperti e per impedire che informazioni dannose si diffondessero sulle nostre app”, si legge nel precedente comunicato in cui l’azienda aveva aggiornato gli utenti sul tema della lotta alle fake news che riguardano tutte le applicazioni, da Facebook stesso ad Instagram.

WhatsApp, il numero di utenti per videochiamata aumenterà fino a 8

Tra le ultime novità che riguardano WhatsApp, sulle versioni beta dell'app è da alcuni giorni possibile effettuare videochiamate di gruppo con massimo otto partecipanti. La novità, svelata in anteprima dal sito specializzato WABetaInfo, è attualmente disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti al programma beta e nello specifico nella versione 2.20.50.25 per iOS e 2.20.133 per i dispositivi Android. Il nuovo limite dei partecipanti alle videochiamate di gruppo sarà presto esteso anche nella versione stabile dell’aggiornamento.