Sorpresa in quarantena per i fan di Checco Zalone. Dopo il successo di 'Tolo Tolo' il comico pugliese ha postato sui suoi profili social la canzone 'L’immunità di gregge' in cui, imitando Domenico Modugno, racconta il lockdown di un italiano tra restrizioni, ricongiungimenti, autocertificazioni e conferenze stampa del Primo Ministro (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE).

Il racconto del lockdown

C’è Checco, la fidanzata (Virginia Raffaele), Amedeo (il pesce rosso) e Pupazzo. Il governo ha decretato il lockdown alla vigilia del primo appuntamento. Checco è costretto ad aspettare prima di consumare il rapporto promessogli dalla fidanzata. Una canzone, palese e sincero omaggio a Domenico Modugno, che affronta lo ‘spinoso’ tema dei “congiunti” che, fino a pochi giorni fa, non potevano vedersi. "Una canzone per voi, due note in allegria” scrive Zalone.