In Alto Adige i padri possono tornare in sala parto

In Alto Adige da oggi i padri sono nuovamente ammessi nelle sale parto degli ospedali dopo il divieto disposto per prevenire il pericolo di contagio da coronavirus. Con modifiche strutturali poste in essere e la disponibilità di sufficienti presidi, tra cui le mascherine chirurgiche, è stato minimizzato il rischio di contagio. Fa eccezione l'ospedale di Brunico perché a causa della situazione strutturale non è possibile garantire sufficiente sicurezza per madre e figlio.