12:36 - Organizza truffa mascherine su web, denunciato

Ha approfittato dell'emergenza Coronavirus per aprire un e-commerce per mezzo di un sito internet creato in Germania e vendere mascherine chirurgiche on-line a prezzi esorbitanti: 77,23 euro per 10 pezzi. La merce, però, non è mai arrivata a chi l'aveva acquistata. La polizia postale di Mantova, dopo segnalazioni e denunce pervenute da numerose vittime, tre delle quali mantovane, e da altri utenti del web - anch'essi residenti nel mantovano, - è riuscita a risalire a F.M., di 34 anni, residente a Civitavecchia, denunciato per truffa aggravata.

12:35 - Si allontana da comunità, multato minore nel Mantovano

Si era allontanato dalla comunità che lo ospita e al suo ritorno è stato multato dai carabinieri per essersi messo in movimento senza giustificato motivo. Questo è quanto successo nei giorni scorsi nella comunità "San Bartolomeo" di Ospitaletto, nel Mantovano. Il ragazzino, pare dopo un litigio, si era allontanato dalla struttura. I responsabili hanno chiamato il 112 e sono immediatamente scattate le ricerche da parte di carabinieri della Compagnia di Viadana. Il minore, però, è rientrato da solo dopo circa due ore dicendo che era andato a farsi un giro nelle campagne della zona. La breve fuga gli è costata cara: 280 euro di sanzione se pagata entro 30 giorni.

12:17 - Como, sindacati: “Pericoloso riaprire le tessiture”

I sindacati del settore tessile-moda di Como ( Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) definiscono "estremamente pericolosa, arbitraria ed illegittima l'apertura di alcune aziende del settore che stanno aggirando il blocco produttivo utilizzando il 'silenzio-assenso' da parte della Prefettura". Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che il Protocollo condiviso con Confindustria Moda "non definisce i tempi della ripresa produttiva, che sarà oggetto di valutazione da parte del Governo, ma offre alle aziende del Sistema Moda uno strumento per poter ripartire in sicurezza e dovrà essere attuato in ogni impresa prima della ripresa delle attività produttive ed assumerà la veste di 'Protocollo aziendale', per essere in seguito progressivamente aggiornato in base all'evolversi della situazione organizzativa, anche in relazione all'andamento della situazione sanitaria e alla diffusione del contagio". Secondo i sindacati "non è possibile una ripartenza lavorativa, senza l'adesione delle aziende ad un Protocollo di Regolamentazione di Contrasto e Contenimento del Covid-19".

12:06 - Sala: “Ipotesi summer school per aiutare i genitori”

Una 'Summer school' per aiutare i genitori, che dovranno tornare al lavoro, nella cura dei bambini, vista la chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus. Questa l'idea lanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video per i cittadini postato sulle sue pagine social. "Io all'orizzonte vedo una difficoltà più generalizzata e cioè stiamo capendo che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre, addirittura ci sono dei dubbi su settembre. E al contempo stiamo capendo che c'è la possibilità che si torni al lavoro a maggio - ha spiegato - e questo riguarda certamente anche padri, ma impatterà in modo significativo sulle madri. Quindi si rischia di scaricare su di loro un problema della gestione dei bambini". "Ho chiesto agli uffici tecnici e all'assessorato di preparami una proposta per cercare di metter in piedi una sorta di summer school - ha spiegato Sala - non sto parlando di scuola ma di una modalità per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini. Spero a breve di spiegarvi cosa operativamente riusciremo a fare".

11:55 - Trivulzio scrisse: “Tamponi solo agli ospedali”

Ci sono "difficoltà di approvvigionamento" dei dispositivi di protezione "ed è pertanto necessario tutelare in via prioritaria gli operatori che si stanno occupando dei pazienti Covid positivi", così scriveva, stando a quanto riportato in un documento del Pio Albergo Trivulzio, la Direzione Welfare di Regione Lombardia il 14 marzo in una "raccomandazione" inviata anche al Pat. Allo stesso tempo, però, si legge sempre nei bollettini della 'Baggina', fino al 3 aprile la struttura spiegava che i tamponi erano previsti solo "per le strutture ospedaliere". Da un lato, dunque, si raccomandava di dotare prima di tutto di mascherine gli operatori in contatto con contagiati, dall'altro il Trivulzio scriveva che non poteva sapere chi fosse positivo: "le disposizioni pervenute sia dai Decreti promulgati, sia dalle successive Delibere e Ordinanze Regionali stabiliscono che i tamponi per Covid-19 siano da destinare alle strutture ospedaliere e non alle Strutture sociosanitarie".

11:25 - Caritas ambrosiana raddoppia fondo per bisognosi

Per far fronte al lockdown, la Caritas ambrosiana ha raddoppiato il fondo Diocesano di Assistenza, nato per aiutare chi non riesce ad arrivare a fine mese e ha delle spese urgenti e non rimandabili, che quindi per i prossimi tre mesi avrà a disposizione 700mila euro. Chi ha bisogno, si deve rivolgere al centro di ascolto della propria parrocchia. La domanda sarà valutata dai volontari e poi girata al Siloe (Servizio di integrazione lavorativa) che erogherà i contributi fino a un massimo di 2.500 euro a famiglia a fondo perduto.

11:03 - Milano 2mila firme per usare le biciclette nella fase 2

I milanesi sembrano apprezzare l'idea della mobilità su due ruote nella fase 2 di cui ha parlato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ha infatti raccolto quasi 2mila firme in tre giorni la petizione "Emergenza COVID19 - Più spazio ai pedoni e alle biciclette a Milano per la Fase 2!", indirizzata proprio al sindaco di Milano. "Dato il possibile rischio di contagio, il trasporto pubblico non tornerà nel breve termine ai livelli di utilizzo precedenti alla crisi Covid-19", scrive Federico Paralotto che ha lanciato la petizione sulla piattaforma change.org pochi giorni fa, ma "la città deve continuare a funzionare e deve garantire a tutti di spostarsi" ecco perché "occorre fare spazio a pedoni e biciclette, che costituiscono il modo ideale per spostarsi in città". "Chiediamo al sindaco Sala di attivare nelle prossime settimane un'operazione di allargamento dei marciapiedi e l'introduzione di una rete di piste ciclabili temporanee ampie e sicure che garantiscano il funzionamento di Milano e provincia nei prossimi mesi, per assicurare la mobilità a tutti i milanesi, allineando così la città ad altri casi esemplari in Europa e nel mondo".

10:57 – A Vigevano matrimonio con mascherina via social



Anche al tempo del Coronavirus ci si sposa ma indossando la mascherina e facendo assistere alla cerimonia amici e parenti grazie a una diretta Facebook e via WhatsApp. Questo almeno è quello che hanno fatto Stefano Sette e Martina Reale, due ragazzi di Vigevano (Pavia) che rischiavano di dover rimandare il matrimonio per l'epidemia. Lo riporta La Provincia Pavese. Stefano e Martina, 21 anni lui, 20 lei, si sarebbero dovuti sposare oggi in sala giunta, ma le ordinanze anticovid hanno reso impossibile la cerimonia. Il comune però ha proposto loro un matrimonio a Palazzo delle Esposizioni con mascherina e solo un testimone ciascuno. "Così - ha raccontato Martina - ci siamo sposati giovedì perché era il compleanno di mia suocera". Per permettere agli amici di vedere la cerimonia, i due ragazzi hanno creato un gruppo Facebook da cui assistere alla diretta, mentre con i genitori e i nonni hanno fatto una videochiamata via WhatsApp.

10:28 - Il sindaco di Brescia: "Risorse a Comuni o Fase 2 difficile"

"Nessuno ci ha aiutato. Regione e Protezione civile non hanno compreso il dramma che stavamo vivendo". Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, in un'intervista a Il Giornale di Brescia racconta la tragedia della città dove in 50 giorni sono morte 1.600 persone contro le 460 dello stesso periodo dell'anno scorso e guarda alla Fase 2 che deve essere fatta "con metodo" senza "improvvisazione" o "peggio ancora anarchia", sostenendo anche il Comuni con una manovra straordinaria perché senza fondi "è davvero difficile" immaginare la ripartenza. "Chiedevamo medici, mascherine, letti di rianimazione e nessuno ci aiutava. L'ospedale di Darmstadt, città gemellata con Brescia, ci ha offerto posti di Rianimazione che la vicina città di Verona ci negava". Ma adesso appunto bisogna guardare alla Fase 2 chiarendo bene come gestire malati, guariti, sintomatici che sono a casa, sospetti Covid che non hanno fatto il tampone. "Si deve ripartire, ma in sicurezza" e questo implica l'adozione di "strumenti nuovi, non bastano guanti e mascherine".

10:03 - Coontrolli Nas sulle Rsa bergamasche

I nas di Brescia stanno "compiendo ispezioni" nelle rsa Bergamasche, lo riporta L'Eco di Bergamo spiegando che l'obiettivo è "creare una lista di strutture da sottoporre eventualmente alla Procura" che ha già aperto un'inchiesta sull'ospedale di Alzano Lombardo e creato un pool di magistrati che si occupa dei reati legati all'epidemia di Coronavirus. Sul tema delle Rsa in Procura stanno arrivando esposti come quello già presentato dal Codacons.

10 - Ispezione Nas in casa di riposo nel Pavese

I carabinieri del Nas hanno effettuato un'ispezione alla residenza per anziani "La Certosa di Pavia", nella frazione Samperone del comune di Certosa, dove dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus si sono registrati 33 morti. Per alcuni di questi decessi si ha la certezza che si tratti di ospiti che avevano contratto il Covid-19; per altri casi c'è solo il sospetto del contagio, che però non ha avuto conferma perchè non sono stati eseguiti i tamponi. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese.

9:46 - Oltre 21mila controlli a Milano, 596 multe

Sono stati oltre 21mila i controlli effettuati a Milano sul rispetto delle direttive anticoronavirus. Sono state 16.928 le persone controllate, di cui 596 multate e quattro denunciate per essere uscite nonostante dovessero restare in quarantena. Le verifiche nelle attività commerciali sono invece state 4.368, 12 i titolari denunciati.

9:45 - Oltre 500 morti in Rsa bresciane, 168 per Covid

Sono 168 gli anziani morti positivi al Coronavirus, mentre sono più di 500 complessivamente gli ospiti delle case di riposo bresciane deceduti in poco più di un mese. Lo scrive Il Giornale di Brescia che riferisce di un incontro avvenuto tra il direttore di Ats Brescia, i Nas e i vertici della Procura che hanno aperto nove inchieste e che vogliono fare luce sui decessi nelle Rsa. I dati sono stati forniti alla Procura da Ats che ha ricostruito i 500 decessi sugli oltre 9.400 ospiti del centinaio di Rsa del territorio bresciano. "Sarà un'indagine lunga", ha spiegato il procuratore aggiunto, Carlo Nocerino.

8:46 - Walter Ricciardi: "Massima attenzione"

"La fretta non si concilia con la saggezza. Dobbiamo avere un'attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre". Lo afferma in un'intervista a La Repubblica Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell'Oms. "La Lombardia non è ancora pronta per la riapertura. Non tutti hanno capito che quello che ci aspetta fino a quando non avremo trovato il vaccino è una continua lotta contro questo agente patogeno. Ci saranno tanti piccoli focolai e anche il rischio che scoppi un'altra epidemia dopo l'estate". Riguardo agli spostamenti da una regione all'altra, "l'idea giusta è fare una sorta di passaporto digitale. Le persone devono potersi muovere a seconda del loro stato infettivologico. Se dalla app sul telefonino risulta che sei immune, perché hai avuto la malattia o comunque hai gli anticorpi, puoi girare. Le persone che sono ancora esposte devono avere una mobilità condizionata, dalle aree ancora a rischio non devono entrare o uscire.

8:06 - Parenti dei pazienti del Trivulzio ai pm: "Commissariare la struttura"

Dato che la situazione al Pio Albergo Trivulzio "è ancora grave e perdura" la struttura deve essere sequestrata al fine di nominare un commissario per gestirla. Questa è la richiesta avanzata ai pm di Milano in una denuncia da Alessandro Azzoni, che ha creato il "Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio".

8:02 - Oggi arriva all'aeroporto di Orio un contingente di infermieri

Alle 16 di oggi atterrerà all'aeroporto di Orio al Serio un aeromobile B767 dell'Aeronautica Militare Italiana con a bordo un contingente nazionale di Infermieri reclutato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

