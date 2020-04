Coronavirus Lombardia, F. Sala: "Continua calo dei ricoveri"

In Lombardia il totale dei casi positivi a coronavirus è di 65.381, con un aumento di 1245, con 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199, mentre ieri c'erano state 243 nuove vittime. Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nella consueta diretta Facebook. Sala inoltre ha sottolineato che "l'accesso agli ospedali cala sempre di più" ma "il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza".

"Tasso in decrescita"

"I dati valutati in più giorni ci fanno dire che il tasso è in decrescita", ha spiegato Sala, aggiungendo che ci sono stati oggi 1629 persone dimesse, per un totale di 42.342. "Dobbiamo convivere per tanto tempo con questo virus ma più riusciamo a comportarci in modo adeguato, più andremo rapidamente verso la nuova normalità. La fase 2 - ha sottolineato Sala - partirà tanto prima quanto sapremo osservare le disposizioni".

A Milano città ieri ci sono stati 95 nuovi contagi, per un totale di 6421, che salgono a 15.564 considerando la città metropolitana, con 269 nuovi positivi. A Brescia i nuovi casi registrati sono 191, a Bergamo 39, a Mantova 115, a Cremona 94, a Como 154, a Varese 85, a Lodi 36, a Pavia 88 e a Sondrio 71.

Il ringaziamento a medici e infermieri stranieri

La diretta si è aperta con un video di ringraziamento a tutti i medici e gli infermieri venuti dall'estero per aiutare gli ospedali lombardi. "Sono immagini - ha detto Sala - che ci fanno dire grazie a chi ha capito che siamo una delle zone più colpite al mondo, come Wuhan, Madrid, New York. Questa solidarietà spontanea ci ha aiutati tantissimo e ci fa dire che questo è il modo migliore di affrontare un nemico invisibile, ossia farlo tutti insieme".

"Distribuite 8 milioni di mascherine"

In Lombardia sono state distribuite finora oltre 8 milioni di mascherine gratuite. "All'inizio era impossibile averne per tutti, ma penso che ci riusciremo a breve" ha detto il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala su Facebook aggiungendo che saranno "necessarie nella fase 2".