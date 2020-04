Coronavirus Bergamo, sindaco Gori: “Finalmente vuota chiesa cimitero”

"La chiesa del cimitero di #Bergamo vuota. Finalmente". E’ quanto ha scritto in un tweet il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, postando un’immagine della chiesa. Qui, nelle scorse settimane, erano state sistemate le bare dei deceduti nella Bergamasca perché non c'era più spazio nelle camere mortuarie. L’immagine delle bare nella chiesa, insieme alla fila dei mezzi dell'Esercito che portavano in altre città i feretri dei morti bergamaschi, ha segnato l’emergenza sanitaria.

Le parole del sindaco Giorgio Gori

"Le notizie che posso darvi oggi - ha detto poi Gori ai suoi concittadini in un videomessaggio - sono finalmente positive, in queste settimane c'è stata una riduzione costante dei contagi e dei decessi, l'immagine della chiesa del cimitero per settimane occupata dalle bare di tanti nostri concittadini è quella che ci dà maggiormente l'idea di aver superato la fase più difficile e di poter continuare a sperare". Negli ospedali la situazione "è quasi tornata alla normalità", mentre "quattro alberghi ospitano i pazienti" dimessi. "Il merito di questo miglioramento - sottolinea Gori - è in gran parte vostro, di voi cittadini che avete accettato di stare a casa" e che "quando siete usciti avete rispettato le regole". "Avevamo detto che facendo così saremmo riusciti" a sconfiggere il virus e pare che stia accadendo anche se dal primo marzo al giorno di Pasqua - ricorda Gori - ci sono stati oltre 600 decessi solo in città, "una ferita che ci porteremo per tanto tempo". Per quanto riguarda la fase 2, "non sappiamo esattamente quando inizierà", ma "mi auguro che sia gestita in modo graduale con molta prudenza" e in ogni caso "dovremo aspettare le decisioni del Governo e della Regione".

Data ultima modifica 18 aprile 2020 ore 19:58