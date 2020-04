Vietare l'accesso ai parenti degli ospiti, garantire sempre la disponibilità di una o più stanze libere per isolare eventuali casi di positività, organizzare internamente la struttura di modo che siano seguite pedissequamente le prescrizioni sanitarie impartite, dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale, effettuare il tampone ogni 72 ore ai propri operatori e misurare lo stato febbrile all'ingresso del personale abilitato. Questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e indirizzata alla Residenza Sanitaria Assistenziale e alle due strutture residenziali per anziani presenti sul territorio comunale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

11:17 - Napoli, 170 chili di pesce da mercato Volla a famiglie

"Gli operatori del mercato di Volla stamattina ci hanno donato circa 170 chili di pesce, stamattina andremo dalle tante famiglie che aiutiamo in questo periodo, porteremo almeno 130 buste per un bel sabato". Così Domenico Pazzi racconta il lavoro della sua Onlus Tabita, che opera nel centro storico ma anche in due quartieri periferici della città, Pianura e Gianturco. "Già il sabato prima di Pasqua gli operatori del mercato di Volla ci avevano donato il pesce per tante famiglie in difficoltà. Qualche giorno fa sono stati a ringraziarli e mi hanno detto di tornare stamattina, quando ho ricevuto una nuova, grande donazione: 60 chili di cozze, 50 chili di alici e pesce misto per altri 70 chili. La solidarietà in questo periodo non finisce mai", ha aggiunto.

10:15 - Guardia di finanza sequestra a Napoli 116mila mascherine

Sequestrate a Napoli, dalla guardia di finanza, 116mila mascherine con falso marchio CE pronte per essere messe in vendita. Due gli interventi messi in atto dai militari del comando provinciale, tra l'area est di Napoli e il quartiere Poggioreale. In particolare, al termine di un pedinamento, le Fiamme Gialle hanno individuato, all'interno del parcheggio di un centro commerciale in via Gianturco, un 39enne di nazionalità cinese mentre scaricava dal proprio furgone numerosi cartoni contenenti mascherine chirurgiche, sulle cui confezioni vi era apposto il marchio CE.

8:08 - Campania, ieri 37 nuovi positivi

Sono 37 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su un totale di 2.597 tamponi eseguiti. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale complessivo dei positivi in regione ammonata a 3.988. I tamponi eseguiti fino a oggi sono 46.294.

8:04 - Coronavirus: sindaco Pozzuoli, misure restrittive per Rsa

Vietare l'accesso ai parenti degli ospiti, garantire sempre la disponibilità di una o più stanze libere per isolare eventuali casi di positività, organizzare internamente la struttura di modo che siano seguite pedissequamente le prescrizioni sanitarie impartite, dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale, effettuare il tampone ogni 72 ore ai propri operatori e misurare lo stato febbrile all'ingresso del personale abilitato. Questo in sintesi il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e indirizzata alla Residenza Sanitaria Assistenziale e alle due strutture residenziali per anziani presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dopo aver constatato come, sul territorio nazionale, "la disorganizzazione di tali strutture abbia favorito la diffusione del contagio da covid-19 tra soggetti già in condizioni di difficoltà e debolezza, comportando effetti devastanti per la salute degli ospiti ricoverati".

Data ultima modifica 18 aprile 2020 ore 11:23