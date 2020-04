Secondo i dati dell'Afp i morti per coronavirus in Africa hanno raggiunto quota 1.000. Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato l’allarme: "Nell'ultima settimana i casi confermati di coronavirus in Africa sono aumentati del 51% e il numero delle morti accertate del 60%", ma in mancanza di kit per i test "è verosimile che i numeri siano più alti" (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA).

A rischio fino a 3,3 milioni di persone

Per l'Uneca, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, se non verranno adottati strumenti utili a mettere fine alla diffusione del coronavirus, nel Continente rischiano di morire tra le 300mila e i 3,3 milioni di persone. Il 56% della popolazione urbana si trova in zone marginali e senza servizi di base, mentre solo il 34% ha la possibilità di lavarsi le mani con regolarità (Coronavirus, tra gli esperti una preoccupazione è l'Africa).

I dati relativi ai contagi

Secondo il conteggio Afp, i casi di contagio sono 19.334. Insieme all'Oceania, l'Africa è il continente meno colpito dalla pandemia, che ha ucciso più di 150mila persone in tutto il mondo. Nel Continente, l'Algeria è il Paese con il maggior numero di morti (364), davanti a Egitto (205), Marocco (135) e Sudafrica (50).

44 miliardi di dollari per combattere la pandemia

Per la Banca mondiale e il Fmi, l'Africa ha ancora bisogno di 44 miliardi di dollari per combattere la pandemia. Ghebreyesus ha spiegato che "con il supporto dell'Oms, la maggior parte dei paesi nel continente ha ora la capacità di testare Covid-19, ma ci sono ancora lacune significative nell'accesso ai kit di test. Stiamo collaborando con i partner per colmare queste lacune e aiutare i paesi a trovare il virus".